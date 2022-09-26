Москва, , 08:00 — REGNUM Факт обстрела киевскими боевиками Запорожской АЭС обходит МАГАТЭ, несмотря на то, что специалисты организации лично убедились в нём. Об этом 26 сентября рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с ТАСС.

Михаил Ульянов Irna.ir

Ульянов уточнил, что после визита на Запорожскую АЭС и размещения там двух своих сотрудников, МАГАТЭ убедилось в том, что обстрел АЭС ведётся со стороны киевских боевиков, однако в официальных публичных докладах этот факт обойдён стороной. Российский дипломат предположил, что такая реакция является во многом результатом давления со стороны США и их союзников.

Кроме того, по словам Ульянова, во многом такая реакция обусловлена спецификой мандата МАГАТЭ. В нём, по словам дипломата, не предусмотрена функция установления виновных в совершении противозаконных действий в отношении ядерных объектов.

«Думается, что при согласовании зоны ядерной и физической ядерной безопасности на и вокруг ЗАЭС, если эта инициатива Гросси получит развитие, этот недостаток следует каким-то образом устранить», — отметил Ульянов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов, никакой демилитаризации Запорожской АЭС проводится не будет.

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