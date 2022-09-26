Петропавловск-Камчатский, , 07:56 — REGNUM Жители Камчатки, которые были мобилизованы для участия в специальной военной операции, пройдут боевое слаживание в регионе и только после этого отправятся в Донбасс. Об этом в эфире программы «В центре внимания» рассказал помощник военкома края Вячеслав Федченко.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он объяснил, что всех, кто мобилизован, распределили по отделениям, взводам и ротам, в составе которых бойцы будут участвовать в спецоперации. Слаживание будет проходить на Камчатке и те, кто его не пройдут вернутся домой.

«Слаживание можно не пройти, например, человек может заболеть и стать временно негодным к военной службе», — пояснил Федченко.

С момента начала слаживания на военнослужащих распространяются все выплаты, предусмотренные контрактом, а также льготы и гарантии.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Камчатки призвали не поддаваться панике из-за распространяемой в интернете недостоверной информации.