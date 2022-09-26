Хабаровск, , 07:54 — REGNUM Перспективы создания туристического кластера на базе Международного аэропорта Хабаровск представили участникам Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток!». Презентация проекта Air sity состоялась в «неформальный» день форума на территории неиспользуемого терминала внутренних авиалиний, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Туризм Иван Шилов, ИА REGNUM

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Проект предполагает развитие вспомогательных видов деятельности сразу в трех направлениях. На базе старого терминала планируется создать культурно-развлекательный центр, а на свободных площадях — построить гостинично-деловую инфраструктуру и выставочный комплекс.

«Реализация туристического потенциала региона невозможна без создания центров активности, центров развития деловой и социальной жизни, таких как аэропорт. Наша задача состоит в том, чтобы аэропорт вписался в концепцию городского развития и занял свою нишу, в том числе в сфере туризма», — считает гендиректор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик.

Планируемый год запуска центра — 2024-й. Гостинично-деловой и выставочный комплексы уже спроектированы.

Как сообщало ИА REGNUM, тема медицинского туризма вошла в деловую программу Всероссийского туристического форума «Открой Дальний Восток», который пройдет в Хабаровске 23–24 сентября.