Челябинск, 26 сентября, 2022, 07:55 — ИА Регнум. В Челябинской области за последние три дня сильно похолодало. Об этом сообщают синоптики.

Заморозки

Если на ушедшей неделе температура воздуха могла превышать отметку в +20 градусов, то утром 26 сентября она не выше +10. И в течение дня в Челябинске похолодание продолжится. А 27 сентября возможны минусовые температуры.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Челябинске в течение дня идёт дождь. Напомним, сильные осадки наблюдаются и в Свердловской области.