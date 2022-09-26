Оренбург, 26 сентября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Священник сводной казачьей бригады «Дон» имени архистратига Михаила протоиерей Евфимий Козловцев погиб 25 сентября во время специальной военной операции на территории [б. УССР]. Об этом сообщили в пресс-службе Союза казаков — воинов России и зарубежья.

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«С начала специальной военной операции отец Евфимий не смог остаться равнодушным к происходящему. Прекрасно понимая суть вещей, духовными очами видя первопричину событий, он не смог остаться непричастным к происходящему. Он прибыл в бригаду «Дон» и находился там до последнего мига вместе с казаками, наставляя и поддерживая их духовно, помогая всем, что было в его силах. Смерть настигла его на его боевом посту, в окружении казаков-воинов, его духовных сыновей» — говорится в сообщении.

Отец Евфимий был духовником нескольких казачьих обществ Оренбургского казачьего войска. С 1998 по 2016 годы нёс послушание настоятелем прихода в Катайске, где создал хутор «Катайский острог». За возрождение казачества в Курганской и Екатеринбургской областях награждён грамотами губернатора и правительства Курганской области. У отца Евфимия дома остались жена и пятеро детей.