Москва, 26 сентября, 2022, 07:50 — ИА Регнум. На студентов негосударственных вузов, в которых обучаются более 150 тысяч человек, важно распространить отсрочку от призыва по частичной мобилизации. Об этом заявил ректор частного университета «Синергия» Артём Васильев.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Васильев подчеркнул, что действие указа по отсрочке для студентов необходимо распространить на негосударственные образовательные организации, имеющие государственную аккредитацию по образовательным программам, в которых учатся студенты очной и очно-заочной формы. Также в указ нужно внести уточнения по статусам «аспиранта», «ординатора», «адъюнкта», «ассистента-стажера», убеждён он.

Васильев также предложил предоставить право на отсрочку учёным до 35 лет, так как именно они формируют будущее высшей школы России.

«Им необходимо иметь отсрочку от призыва по мобилизации, так как много исследований, которые они проводят, имеют непрерывный цикл, и, если прервать исследование хотя бы на два-три месяца, оно может стать неактуальным», — цитирует Васильева РИА Новости.

25 сентября Васильев направил соответствующие обращения в правительство РФ, Министерство науки и высшего образования, в Госдуму и Совет Федерации, в Ассоциацию негосударственного образования.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов (чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ).

24 сентября Владимир Путин подписал указ об отсрочке от частичной мобилизации для студентов, обучающихся по очной и очно-заочной формам. Сообщалось, что на негосударственные образовательные организации данный указ не распространяется.