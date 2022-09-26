Лос-Анджелес, США, , 07:48 — REGNUM Корреспонденты британского журнала Empire задали Летише Райт прямой вопрос о том, станет ли её героиня Шури новой Чёрной пантерой. Интервью с актрисой было опубликовано 25 сентября на сайте издания.

Чёрная Пантера Цитата из к/ф «Чёрная Пантера». Реж. Райан Куглер. 2018. США

Она не дала прямого ответа, но рассказала, что ещё во времена съёмок первой части «Чёрной пантеры» обсуждала с режиссёром Райаном Куглером и покойным Чедвиком Боузманом идею о том, что Шури могла бы стать новым обладателем суперкостюма. «Когда я поняла, что играю Шури, я действительно этого ждала», — отметила Райт.

Напомним, второй фильм серии получил название «Черная пантера: Ваканда навсегда». Студия Marvel завершила съёмки картины 26 марта 2022 года. Премьера кинокомикса в США запланирована на 11 ноября 2022-го.

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