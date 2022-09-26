Якутск, , 07:53 — REGNUM Единовременные выплаты предусмотрели для семей мобилизованных в Якутии. Им выплатят по 200 тыс. рублей, заявил на совещании с членами правительства республики глава региона Айсен Николаев.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Кроме того, семьи военнослужащих не будут платить за посещение детьми детского сада и за питание в школе. Детям мобилизованных предоставят право поступать в учреждения среднего и высшего образования по целевому набору и будут давать бесплатные путёвки в летние лагеря. Студенты, чьи отцы были призваны, будут получать повышенную стипендию.

Как сообщало ИА REGNUM, внедрение мер поддержки для семей военнослужащих было анонсировано 22 сентября. Поручение по их разработке глава региона дал правительству республики.