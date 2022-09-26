Челябинск, , 07:48 — REGNUM Челябинский арбитраж 1 ноября 2022 года планирует начать рассмотрение искового заявления управления Росприроднадзора к ООО «Челябинский тракторный завод — Уралтрак». С ответчика взыскивают более 17 млн рублей платы за вред природе, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск уральское межрегиональное управление Росприроднадзора подало 14 сентября 2022 года. В деле речь идёт «о взыскании задолженности по плате за негативное воздействие на окружающую среду в размере 17 380 069 рублей 16 копеек».

В ЕГРЮЛ компания-ответчик зарегистрирована в 2000 году. Компания прописана в Челябинске. Владельцы — АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» им. Ф. Э. Дзержинского, АО «Концерн «Уралвагонзавод» и минимущества Челябинской области.

Напомним, также в арбитраже Кузбасса управление Росприроднадзора взыскивает с угледобывающей компании «ММК-Уголь» более 36 млн рублей за вред почве. А ранее другой угледобытчик — ПАО «Распадская» — добровольно выплатил многомиллионную компенсацию за вред водному объекту.