Чебоксары, , 07:42 — REGNUM На горячую линию в Чувашии поступило несколько тысяч обращений, в том числе жалобы по вопросам частичной мобилизации. Большинство спрашивает об условиях и ограничениях в части выездов за пределы республики, сообщает в телеграм-канале глава Чувашии Олег Николаев.

Телефоны Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, с начала частичной мобилизации на горячую круглосуточную линию 122 поступило свыше 2 тыс. звонков с вопросами от жителей Чувашии. Руководитель республики отмечает, что чаще всего спрашивают об условиях мобилизации, временных выездных ограничениях, социальных гарантиях и особенностях исполнения кредитных обязательств. Есть и жалобы, которые решаются в индивидуальном порядке.

Отметим, что ранее в Чувашии запущен ресурс help21.ru, где собраны ответы на 90 вопросов по частичной мобилизации. По мере поступления новых запросов он пополняется новыми разъяснениями. Также работает чат-бот, разработанный минцифры Чувашии.

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Напомним, что в Госдуме группа коммунистов разработала законопроект, предполагающий ввести уголовную ответственность для должных лиц «за направление в зону боевых действий неподготовленных военнослужащих» и «нехватку у них полноценной экипировки, одежды и других материальных запасов».

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в некоторых регионах фиксируются перегибы со стороны военкоматов в рамках частичной мобилизации. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в телеграм-канале ранее призвал сообщать о нарушениях, пообещав, что «на обращения обязательно будем реагировать» и напомнив, что «на всех уровнях власти должны понимать свою ответственность».

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