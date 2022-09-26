Рим, , 07:37 — REGNUM Итак, в Италии победила партия, которую либеральные СМИ еще недавно называли «фашистской». Однако по мере приближения выборов их оценки становились все мягче и мягче — совсем как по мере приближения Наполеона к Парижу в ходе Ста дней, отметил в своем телеграм-канале 26 сентября политолог Владимир Корнилов:

«Что же изменилось в позиции «Братьев Италии» настолько, что их вдруг стали воспринимать мягче? Да ничего, просто по мере развития кампании Мелони и ее команда стали чаще заверять истеблишмент, что не изменят политики Рима относительно России и <киевского> конфликта. И вдруг вчерашние «фашисты» стали вполне приемлемы для либерального истеблишмента. На что не пойдешь ради победы русофобии! Совсем как в 1920–30-е годы в Европе!».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что на досрочных выборах в парламент Италии при явке 64,7% лидирует правоцентристская коалиция, известили в Rai News 24.

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