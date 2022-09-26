Пермь, , 07:40 — REGNUM Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко считает, что сам факт вхождения новых территорий в состав России будет воспринят населением и политиками позитивно, за исключением либералов. Такое мнение он выразил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

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«Но как-то глобально это на политической атмосфере в ближайшее время не скажется. Пока идёт спецоперация и мобилизации, всем в общем-то не до этого. На ближайших выборах это, безусловно, добавит голосов «Единой России» и, возможно, ЛДПР. В перспективе же это также приведёт к появлению в России новых политиков патриотический направленности из жителей новых территорий. С другой стороны, будет немалое число и чиновников, и политиков со старых территорий, которые получат опыт работы на новых территориях», — сказал Григоренко.

Напомним, в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей 23 — 27 сентября проходят референдумы о воссоединении с Россией.