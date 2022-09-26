Лос-Анджелес, США, 26 сентября, 2022, 07:33 — ИА Регнум. В США в возрасте 51 года ушел из жизни известный сценарист и продюсер Зак Эстрин. Об этом 26 сентября сообщает портал TVLine.

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Эстрин скончался 23 сентября 2022 года в больнице. По имеющейся информации, во время пробежки у него начался сердечный приступ, продюсера госпитализирован, но врачам не удалось его спасти.

Для справки: карьера Зака Эстрина в индустрии телесериалов началась в 2000 году, тогда он выступил в качестве сценариста и исполнительного продюсера сериала «Бухта Доусона». Он также работал над созданием таких известных шоу, как «Зачарованные», «Побег» и «Затерянные в космосе» (перезагрузка Netflix).