Москва, 3 октября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Специальная военная операция России по защите Донбасса и населения других регионов бывш. УССР от агрессии террористического киевского режима выходит на новый виток. С 23 сентября в ДНР, ЛНР, а также на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей проходят референдумы о вхождении в состав РФ, которые завершатся 27 сентября. Тем временем 21 сентября президент Владимир Путин обратился к народу России и объявил о начале частичной мобилизации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Киевский режим в свою очередь усилил интенсивность обстрелов Донецка и других освобожденных населенных пунктов. В результате гибнут мирные жители. Ответственность за эти жертвы лежит в том числе на странах Запада, включая США, которые не перестают снабжать Киев оружием.

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