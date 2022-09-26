Благовещенск, 26 сентября, 2022, 07:39 — ИА Регнум. В одной из торговых точек в Амурской области, где продавали военную экипировку, на стенах были развешаны флаги США, Германии, Великобритании и Канады. На владельцев магазина поступила жалоба, сообщил телеграм-канал Skaner28.

Флаг США

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Амурчане, пришедшие за покупками, были неприятно удивлены, увидев флаги стран НАТО.

«Собирали парня, и вот что мы увидели в военном магазине: повсюду развешаны флаги НАТО и нет флагов РФ. Это максимальная поддержка ребят, которые туда едут? Придя туда уже с грузом в душе, они должны это увидеть?» — возмущены люди.

Владелец магазина пояснил, что флаги — это товар, их можно купить. Стяга России на стене не было потому, что все их уже раскупили, пояснили в торговой точке.

«Во избежание дальнейшего развития негатива, абсолютно все флаги были сняты вчера после завершения рабочего дня», — заверили в магазине.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Камчатки призвали не поддаваться панике из-за распространяемой в интернете недостоверной информации. Помощник военкома Вячеслав Федченко в эфире передачи «В центре внимания» рассказал, что в сети разместили много фотографий, на которых «непонятно какие люди загружаются в самолёты и куда-то отправляются». Он заверил, что также публикуются старые фото с проводов срочников.