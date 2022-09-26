Рим, 26 сентября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Экс-премьер Италии и лидер партии «Вперёд Италия!» Сильвио Берлускони побеждает на выборах в сенат в своём одномандатном округе. Об этом 26 сентября свидетельствуют предварительные результаты голосования, опубликованные МВД.

Agência Brasil Сильвио Берлускони

Берлускони баллотировался в верхнюю палату парламента в городе Монце, расположенном в регионе Ломбардия на севере Италии. После подсчёта 10% бюллетеней в округе политик набрал 48% голосов избирателей, его ближайший конкурент отстаёт от него на 20% голосов.

На внеочередных выборах в парламент Италии, согласно данным МВД, побеждает правоцентристская коалиция, в которую вошли партии «Братья Италии», «Лига», «Вперед, Италия» и «Мы, умеренные». По состоянию на 02:00 по местному времени (03:00 мск) была подсчитана треть бюллетеней для Сената и 10% для палаты депутатов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что кандидат на пост премьер-министра Италии будет назван после встречи лидеров партий, вошедших в правоцентристскую коалицию, с президентом страны Серджо Маттареллой.