Улан-Удэ, , 07:29 — REGNUM Призванные в рамках частичной мобилизации граждане рассказали главе Бурятии Алексею Цыденову о подскочивших ценах на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Об этом он заявил по итогам встречи с ними, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В связи с этим руководитель субъекта обратился к продавцам, решившим нажиться в это время и заработать сверхприбыли, вернуть цены назад. В противном случае он пригрозил им самим готовиться к мобилизации.

«Забота, справедливость, соучастие. Это все что сейчас необходимо мобилизованным ребятам и их родным от каждого из нас. Мы все в долгу перед ними и наша общая задача оказывать поддержку в любом проявлении», — подчеркнул Цыденов.

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