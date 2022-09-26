Улан-Удэ, 26 сентября, 2022, 07:29 — ИА Регнум. Призванные в рамках частичной мобилизации граждане рассказали главе Бурятии Алексею Цыденову о подскочивших ценах на спецодежду, обмундирование и снаряжение. Об этом он заявил по итогам встречи с ними, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В связи с этим руководитель субъекта обратился к продавцам, решившим нажиться в это время и заработать сверхприбыли, с требованием вернуть цены назад. В противном случае он пригрозил им самим готовиться к мобилизации.

«Забота, справедливость, соучастие. Это всё, что сейчас необходимо мобилизованным ребятам и их родным от каждого из нас. Мы все в долгу перед ними, и наша общая задача — оказывать поддержку в любом проявлении», — подчеркнул Цыденов.