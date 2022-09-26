Хабаровск, 26 сентября, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев поручил расширить список системообразующих предприятий региона.

Khabkrai.ru Хабаровский судостроительный завод

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«В новых условиях наша задача — обеспечить социально-экономическую стабильность на территории края. Главам субъектов в связи с санкционным давлением на Россию расширены полномочия, предоставлены возможности принимать оперативные решения. Системе необходимо быть гибкой, внимательной к чаяниям людей.⠀

Не только предприятия оборонно-промышленного комплекса, но и в целом весь реальный сектор экономики края должен продолжать работать. Бесперебойно должна функционировать вся промышленность, транспорт, финансовый сектор, связь, социальная сфера.⠀

Мы меняем подход к списку системообразующих предприятий. Дал поручение дополнить список важными организациями сферы здравоохранения и образования, коммунального комплекса, транспортного обеспечения, сельского хозяйства, СМИ, IT и связи», — сообщил в своём телеграм-канале Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, в России удалось не допустить резкого спада экономики и стабилизировать инфляцию после введения санкций, заявил 12 сентября президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.