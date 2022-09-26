Благовещенск, 26 сентября 2022, 07:27 — REGNUM Отходы 2-3 класса опасности с космодрома «Восточный», которые отправляли в Приморский край для утилизации, вернули обратно в Приамурье. Об этом рассказала в интервью «Российской газете» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
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По словам Светланы Радионовой, сейчас выбирается площадка и оборудование для осуществления утилизации. Происходить этот процесс будет на территории Амурской области, решение проблемы контролирует глава региона Василий Орлов.
Как сообщало ИА REGNUM, часть ртутного грунта c космодрома «Восточный» Амурской области, которую должны были захоронить в Красноярском крае, привезли в Приморье. Их собирались утилизировать в Надеждинском районе, но местные жители выступили против. Власти края отметили, что при выборе места обезвреживания отходов были допущены нарушение, и приняли решение вернуть опасный груз обратно в Амурскую область.