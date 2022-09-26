Благовещенск, , 07:27 — REGNUM Отходы 2-3 класса опасности с космодрома «Восточный», которые отправляли в Приморский край для утилизации, вернули обратно в Приамурье. Об этом рассказала в интервью «Российской газете» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Бочки с опасными отходами Army.mil

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«Компонентный состав этих отходов не вызывает оптимизма. По нашим данным, речь идет как раз о пестицидах, а это как минимум второй класс опасности. Поэтому дискуссия затянулась. Но компания, которая заявила о готовности эти отходы утилизировать, есть», — отметила она.

По словам Светланы Радионовой, сейчас выбирается площадка и оборудование для осуществления утилизации. Происходить этот процесс будет на территории Амурской области, решение проблемы контролирует глава региона Василий Орлов.

«Нам бы хотелось испытывать оптимизм по поводу происходящего, но пока его нет. Здесь есть вина и нашей службы. Были факты выдачи экспертиз на, так скажем, псевдотехнологии. Люди за это уже уволены. Но плоды пожинаем до сих пор», — также сказала Светлана Радионова.

Как сообщало ИА REGNUM, часть ртутного грунта c космодрома «Восточный» Амурской области, которую должны были захоронить в Красноярском крае, привезли в Приморье. Их собирались утилизировать в Надеждинском районе, но местные жители выступили против. Власти края отметили, что при выборе места обезвреживания отходов были допущены нарушение, и приняли решение вернуть опасный груз обратно в Амурскую область.