Кызыл, , 07:19 — REGNUM В Туве по данным на утро 26 сентября зарегистрировано 13 лесных пожаров на общей площади 1406,5 га. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства лесного хозяйства республики.

Пожары в заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве Телеграмм-канал Владислава Ховалыга

Восемь очагов считаются действующими, их площадь составляет 858 га. Один из них бушует на территории биосферного заповедника «Убсунурская котловина». Пожар был обнаружен накануне, 25 сентября. К настоящему времени охваченная огнём площадь составляет около 100 га.

Ещё пять возгораний на площади 548,5 га локализованы. За последние сутки также ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 633,7 га. В борьбе с огнём задействовано более 370 человек.

«Всего с начала пожароопасного сезона 2022 г. на землях лесного фонда зарегистрировано 183 лесных пожаров на общей площади 17 184,14 га из них: 16 043,64 га лесная и 1140,5 га нелесная», — добавили в минлесхозе.

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