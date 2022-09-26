Пермь, , 07:17 — REGNUM На территорию Пермского края пришло похолодание и дожди. Ожидается, что 26 сентября дождь перейдёт с мокрый снег, сообщили в ГИС-Центре Пермского государственного национального исследовательского университета.

Снег Анна Рыжкова © ИА REGNUM

К утру 26 сентября в Перми похолодало до +2,4˚С. За ночь выпало 10 мм осадков. Температура воздуха по региону составила от — 1˚С до +5˚С. Обильные дожди прошли в Чернушке (27 мм) и в Оханске (15 мм). В Бисере было ветрено, порывы ветра достигали 17 м/с.

Днем 26 сентября зона осадков будет смещаться на юг, при этом дождь перейдёт в мокрый снег. Снегопад ожидается южнее Перми, но будет умеренным.