Чебоксары, , 07:13 — REGNUM Четверть населения Чувашии составляют пенсионеры, из них 18% продолжает трудиться. Об этом ИА REGNUM сообщили в Чувашстате в преддверии празднования 1 октября Дня пожилых людей.

Пожилая женщина Наталья Диева © ИА REGNUM

По данным ведомства, на начало 2022 года в Чувашии насчитывалось 290 тыс. представителей старшего поколения (мужчины от 62 лет и старше, женщины — 57 лет и старше). Доля жителей серебряного возраста в республике составляет 24% от всего населения региона, при этом женщин в 2,4 раза больше, чем мужчин (на 120 тыс. человек).

Почта каждый пятый житель преклонного возраста проживает в городах, каждый третий — в сельской местности.

Долгожителями являются почти 6 тыс. человек (от 90 лет и старше). Солидный возраст не мешает созданию семьи: статистики отмечают, что в 2021 году официально вступили в брак 88 пар (мужчины от 66 лет и женщины старше 57 лет).

На начало текущего года в Чувашии проживали 358 тыс. пенсионеров, в том числе 18% продолжили работать.

Напомним, что в марте 2022 года в Чебоксарах официальные лица поздравили со 104-летием участника Великой Отечественной войны Федора Михайловича Рыбакина.

Как сообщало ИА REGNUM , год назад в Чувашии насчитывалось 49 жителей, отметивших 100-летием, самому старшему из них было 107 лет. Большинство долгожителей проживает в Чебоксарах и Новочебоксарске, а также в Батыревском, Яльчикском и Ядринском районах.

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