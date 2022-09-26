Тюмень, , 07:10 — REGNUM Из Тюмени в Турцию 28 сентября можно улететь за 541 тысячу рублей. Резкое подорожание авиабилетов наблюдается и в направлении Казахстана, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на Aviasales.

Пассажирский самолет Mum.by

Причём 26 сентября билеты из Тюмени в Анталью (Турция) можно приобрести за 92,5 тысяч, 27 сентября — за 108 тысяч рублей. На конец октября билеты в Анталью продаются за 19 тысяч рублей.

Отмечается. что ажиотажный спрос на авиарейсы в Турцию возник после объявления о частичной мобилизации резервистов 21 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 450 тысяч рублей подорожали билеты на курорты Египта в один конец экономклассом.

Читайте ранее в этом сюжете: Цены на билеты на курорты Турции и Египта выросли до 350-450 тыс. рублей