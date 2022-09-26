Тюмень, 26 сентября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Из Тюмени в Турцию 28 сентября можно улететь за 541 тысячу рублей. Резкое подорожание авиабилетов наблюдается и в направлении Казахстана, сообщает «РБК Тюмень» со ссылкой на Aviasales.

Mum.by Пассажирский самолет

Причём 26 сентября билеты из Тюмени в Анталью (Турция) можно приобрести за 92,5 тысячи, 27 сентября — за 108 тысяч рублей. На конец октября билеты в Анталью продаются за 19 тысяч рублей.

Отмечается, что ажиотажный спрос на авиарейсы в Турцию возник после объявления о частичной мобилизации резервистов 21 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, до 450 тысяч рублей подорожали билеты на курорты Египта в один конец эконом-классом.