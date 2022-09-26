Ереван, , 07:09 — REGNUM В понедельник, 26 сентября, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян отправится в Вашингтон.

Армен Григорян Иван Шилов © ИА REGNUM

Эту информацию подтвердили в пресс-службе Совбеза, передаёт Sputnik Армения. На странице СБ в соцсетях говорится, что с 26 сентября Армен Григорян будет находиться в Вашингтоне.

В рамках визита он проведёт ряд рабочих встреч. Другие подробности не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2022 года в Нью-Йорке (США) побывал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он принял участие в заседании 77-й сессии Генассамблеи ООН.

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По информации СМИ Армении, секретарь Совбеза Григорян сопровождал Пашиняна во время его визита в Нью-Йорк.