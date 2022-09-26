Томск, 26 сентября 2022, 07:06 — REGNUM Губернатор Томской области Владимир Мазур не продлил контракт со своим заместителем по промышленной политике Игорем Шатурным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Инаугурация губернатора Томской области Владимира Мазура
Инаугурация губернатора Томской области Владимира Мазура
Цитата из видео Томской филармонии

«Я благодарен Игорю Николаевичу за работу, но, считаю, ему вполне хватило 15-ти лет для того, чтобы реализовать свой потенциал в должности заместителя губернатора», — отметил глава региона.

По его словам, время и обстоятельства не предполагают кадровых революций, а смена управленцев будет проходить эволюционным путём. Главным критерием в работе чиновников должен стать профессионализм, подчеркнул Мазур.

Как сообщало ИА REGNUM, после вступления в должность томский губернатор продлил контракт на пять лет с пятью своими заместителями. Ещё трое замов сохранили свои посты как минимум на год.

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