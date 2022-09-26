Томск, 26 сентября, 2022, 07:06 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур не продлил контракт со своим заместителем по промышленной политике Игорем Шатурным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Цитата из видео Томской филармонии Инаугурация губернатора Томской области Владимира Мазура

«Я благодарен Игорю Николаевичу за работу, но, считаю, ему вполне хватило 15-ти лет для того, чтобы реализовать свой потенциал в должности заместителя губернатора», — отметил глава региона.

По его словам, время и обстоятельства не предполагают кадровых революций, а смена управленцев будет проходить эволюционным путём. Главным критерием в работе чиновников должен стать профессионализм, подчеркнул Мазур.

Как сообщало ИА REGNUM, после вступления в должность томский губернатор продлил контракт на пять лет с пятью своими заместителями. Ещё трое замов сохранили свои посты как минимум на год.