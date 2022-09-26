Кяхта, Бурятия, , 06:53 — REGNUM Глава Бурятии Алексей Цыденов дал ряд поручений по итогам встречи с призванными в рамках частичной мобилизации в Кяхте. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с мобилизованными Телеграмм-канал Алексея Цыденова

«Уважаемые коллеги, в каждом районе вы своих знаете, знаете их семьи, кто в каком положении. Просьба направить максимум внимания, чтобы помочь семьям: в заготовке дров, сена», — отметил он.

Некоторые мобилизованные живут одни, поэтому дома их остаются пустыми. Руководитель региона призвал местные власти присматривать за такими домами.

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