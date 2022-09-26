Ульяновск, , 06:54 — REGNUM В Ульяновской области 26 сентября начался массовый пуск тепла на объекты социальной сферы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Радиатор Александр Погожев © ИА REGNUM

В регионе заявляли о полной готовности объектов для приёма тепла, запущено 214 котельных. В соответствии с распоряжением правительства отопительный сезон начнётся 26 сентября.

По данным властей, досрочный пуск тепла, который проводится по заявкам собственников домов и учреждений, начался в 34 многоэтажках и 299 социально-культурных учреждениях, в том числе в 34 больницах, 65 детсадах, 101 школе, 78 библиотеках и 21 социальном учреждении.

Напомним, что в Ульяновске отопительный сезон начался 26 сентября. Почти две недели назад готовность региональной столицы к зиме оценивалась на уровне 98,3%, к этому времени удалось устранить 380 выявленных порывов из 380.

Как сообщало ИА REGNUM , расходы на подготовку к отопительному сезону в Ульяновской области оценивались в 990 млн рублей. Ранее в регионе внесён законопроект о компенсации выпадающих доходов поставщикам воды и тепла, что позволит ввести льготные тарифы для 170 тыс. жителей Ульяновской области.

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