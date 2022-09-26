Верхотурье, Свердловская область, , 07:26 — REGNUM В Верхотурье Свердловской области завершились празднования Дней святого Симеона. Участие в молебнах приняли более 4 тыс. паломников, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии в своём телеграм-канале.

Крестный ход Алексей Колчин © ИА REGNUM

Церковный праздник отмечали 24 и 25 сентября. Ранее в рамках празднования Дней святого Симеона прошёл 10-дневный Симеоновский крестный ход. Его участники проделали путь в 180 километров от Алапаевска до Верхотурья.

Отметим, на Урале празднование Дней святого Симеона ежегодно привлекает сотни паломников из других регионов.