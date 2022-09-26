Тюмень, 26 сентября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Тюменской области изменена процедура отбора мобилизованных из-за ошибок военкоматов. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Не могу назвать число людей, подлежащих мобилизации. Но это маленькая цифра относительно общего количества людей, находящихся в запасе», — отметил Александр Моор.

Глава региона отметил, что есть случаи, когда военкоматы пытались мобилизовать людей, которые не подходят по критериям, обозначенным президентом России.

«Вместе с сотрудниками военкоматов и муниципальных образований мы проводим работу по исправлению ситуации. Изменили алгоритм взаимодействия, усилили призывные комиссии сотрудниками администраций и тщательно проверяем все документы. Люди, которые не соответствуют критериям призыва, уже возвращаются домой», — отметил Александр Моор.

Глава Тюменской области посоветовал многодетным отцам и людям с заболеваниями при получении повестки явиться в назначенное время в военкомат с соответствующими документами.

«Если вы не соответствуете критериям мобилизации, вы в армию не попадете, вернётесь домой», — пояснил тюменский губернатор.

Александр Моор сообщил, что общался с уже мобилизованными земляками.

«У всех боевой дух. Они верят в себя и верят в нашу победу», — подытожил Александр Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.