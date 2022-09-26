Мобилизованные по ошибке тюменцы вернутся домой
Тюмень, 26 сентября, 2022, 06:52 — ИА Регнум. В Тюменской области изменена процедура отбора мобилизованных из-за ошибок военкоматов. Об этом заявил губернатор региона Александр Моор.
«Не могу назвать число людей, подлежащих мобилизации. Но это маленькая цифра относительно общего количества людей, находящихся в запасе», — отметил Александр Моор.
Глава региона отметил, что есть случаи, когда военкоматы пытались мобилизовать людей, которые не подходят по критериям, обозначенным президентом России.
«Вместе с сотрудниками военкоматов и муниципальных образований мы проводим работу по исправлению ситуации. Изменили алгоритм взаимодействия, усилили призывные комиссии сотрудниками администраций и тщательно проверяем все документы. Люди, которые не соответствуют критериям призыва, уже возвращаются домой», — отметил Александр Моор.
Глава Тюменской области посоветовал многодетным отцам и людям с заболеваниями при получении повестки явиться в назначенное время в военкомат с соответствующими документами.
«Если вы не соответствуете критериям мобилизации, вы в армию не попадете, вернётесь домой», — пояснил тюменский губернатор.
Александр Моор сообщил, что общался с уже мобилизованными земляками.
«У всех боевой дух. Они верят в себя и верят в нашу победу», — подытожил Александр Моор.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября объявляется частичная мобилизация. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.