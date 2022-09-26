Камышлов, Свердловская область, 26 сентября, 2022, 06:50 — ИА Регнум. В Камышлове Свердловской области врачи не смогли распознать инфаркт у 46-летнего мужчины. В результате отец двух дочерей умер, пишут СМИ.

(сс) Unknown Сердце

По данным Е1.ru, трагедия произошла ещё в октябре 2020 года. Гражданина госпитализировали с подозрением на обострение желчнокаменной болезни. Электрокардиограмма показала инфаркт, но её расшифровали поздно. В результате пациент скончался.

Правоохранительные органы не стали возбуждать по этому факту уголовное дело. Тем не менее вдова отсудила крупную компенсацию.