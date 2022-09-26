Москва, , 06:51 — REGNUM Арбитраж Москвы 22 декабря 2022 года планирует начать рассмотрение крупного иска компании «Пурнефть», которая с 2021 года подконтрольна «Белоруснефти». С ответчика — кипрской компании «Никалма Холдингз Лимитед» требуют более 1,67 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск поступил в суд ещё в конце мая 2022 года. Речь идёт о взыскании 1 672 712 328 рублей.

В связи с тем, что ответчик — иностранное юрлицо, его должны были уведомить в порядке, установленном конвенцией о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 1965 года, но из-за санкций и проблем, связанных со SWIFT, ООО «Пурнефть» не смогло внести платёж за уведомление. В свете этого суд принял решение уведомить ответчика через уполномоченное учреждение Министерства юстиции России. Также по делу назначена резервная дата — 16 мая 2023 года.

Детали спора пока не сообщались.

Напомним, в июле 2021 года владельцем «Пурнефти» стало ОАО «НК «Янгпур», которое подконтрольно «Белоруснефти».