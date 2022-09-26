Манила, , 06:47 — REGNUM Как минимум пять спасателей стали жертвами тайфуна «Нору», который обрушился на филиппинский остров Лусон. Об этом 26 сентября сообщил телеканал One News.

Надвигающийся тайфун Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Уточняется, что в момент разгула стихии спасатели находились на борту катера в муниципалитете Сан-Мигель. Из-за шторма и сильного ветра катер перевернулся и спасатели утонули. Ещё два человека, находившихся на этом же катере, числятся пропавшими без вести.

Национальный совет по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий уточнил, что около 850 семей пострадали от воздействия тайфуна. Как минимум 147 семей укрылись в 34 центрах эвакуации. Информация о погибших спасателях ведомством официально не подтверждена, о количестве возможных пострадавших не сообщалась.

В стране приостановили свою работу около 47 портов. По предварительным оценкам, материальный ущерб, нанесённый тайфуном инфраструктуры, составляет более миллиона песо ($ 16,9 тыс.).

Читайте ранее в этом сюжете: В западной части Тихого океана сформировался супертайфун