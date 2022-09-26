Красноярск, 26 сентября, 2022, 06:43 — ИА Регнум. В Красноярском крае выпал первый снег. Интернет-пользователи региона делятся снежными кадрами в соцсетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

По данным телеграм-каналов, снег был замечен в районе города Канска, Туры, Богучанского района, а также в Северо-Енисейске.

Местные СМИ передают, что заснеженный пейзаж наблюдали автомобилисты, проезжавшие за Богучанами и в районе Чунояра.

Добавим, сентябрьский снег в регионах Сибири аномалией не является и не вызывает сильного удивления у местных жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Курганской области предупредили о резком похолодании 26 сентября.

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