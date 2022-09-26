Томск, 26 сентября, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Владимир Мазур после вступления в должность оставил на своих постах восемь заместителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

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Так, вновь назначены замгубернатора по экономике Андрей Антонов, по вопросам безопасности Игорь Толстоносов, по внутренней политике и территориальному развитию Анатолий Рожков.

Должность начальника департамента финансов сохранил за собой Александр Феденёв, управляющего делами администрации области — Анатолий Иванов. С ними заключены контракты на пять лет, то есть на срок полномочий избранного губернатора.

На один год подписаны контракты с заместителем главы региона по агропромышленной политике и природопользованию Андреем Кнорром, по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмилой Огородовой и по социальной политике Алёной Левко.