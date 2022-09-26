Вашингтон, 26 сентября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден вновь попал впросак. На этот раз пользователи соцсетей поймали его на лжи о ценах на бензин в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

23 сентября Байден, выступая на мероприятии Демократического национального комитета, заявил, что в 41 штате и округе Колумбия средняя цена на бензин не превышает 2,99 доллара. Однако американцы в соцсетях подчеркнули, что ни в одном штате средняя цена на горючее не опустилась ниже трёх долларов. При этом они сослались на информацию мониторинговой службы AAA, собирающей данные о стоимости топлива со 120 тысяч заправочных станций по всей территории США, сообщает «Российская газета».

Пользователи не постеснялись выразить своё мнение в комментариях. Один из них назвал Байдена «хроническим лжецом».

«Бедный мужчина, разве он не понимает, что сейчас 2022-й, а не 2002-й?» — иронизирует ещё один пользователь.

Напомним, в США розничные цены на бензин в последнее время демонстрировали падение на фоне товарных интервенций. Достичь снижения топливного антирекорда удалось лишь в результате «осушения» стратегических нефтяных резервов.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным The Wall Street Journal, рекордные товарные интервенции, проведение которых одобрил Байден для снижения цен на бензин, привели США к рекордно низкому стратегическому резерву нефти с 1984 года.

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