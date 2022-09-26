Алма-Ата, Казахстан, 26 сентября, 2022, 06:31 — ИА Регнум. Военные учения ОДКБ начались 26 сентября в Казахстане, сообщает минобороны республики. Продлятся манёвры до 8 октября. Предполагается, в том числе, отработка действий по противовоздушной обороне.

Mil.ru Совместные учения войск ОДКБ «Взаимодействие-2015»

Учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, а именно «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022», «Эшелон-2022», проходят на территории двух казахстанских областей — Алма-Атинской и Джамбульской.

В ходе «Взаимодействия-2022» военные будут отрабатывать подготовку и проведение совместной операции по локализации вооружёенного конфликта в Центрально-Азиатском регионе ОДКБ.

В ходе «Поиска-2022» они отработают организацию и ведение разведки силами и средствами разведки стран — членов ОДКБ в интересах коллективных сил оперативного реагирования. А «Эшелон-2022» предусматривает отработку действий по организации материально-технического обеспечения.