Екатеринбург, 26 сентября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Свердловская область потратит 109,3 млн рублей на приобретение контейнеров для раздельного сбора мусора. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

(сс) bluebudgie Раздельный мусор

До конца 2022 года регион закупит 5362 контейнера. Их использование позволит сортировать стекло, бумагу, пластик и металлы.

Наибольшее число контейнеров установят в Екатеринбурге. Всего новыми контейнерами оснастят 22 муниципалитета.