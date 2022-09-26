Ревда, Свердловская область, 26 сентября, 2022, 06:21 — ИА Регнум. Городской округ Ревда и муниципалитет Крупа-на-Уни Боснии и Герцеговины стали побратимами. Информация об этом опубликована на официальном портале министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Босния и Герцеговина

Соглашение об установлении побратимских связей подписали глава Ревды Татьяна Клепикова и начальник общины Крупы-на-Уни Младен Кляич. Побратимы договорились о развитии экономических и культурных контактов, а также поддержке совместных творческих проектов.

Отметим, Крупа-на-Уни является самым небольшим муниципалитетом Боснии и Герцеговины. Население общины составляет около 1700 человек.