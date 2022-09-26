Екатеринбург, 26 сентября, 2022, 06:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выявили превышение максимально допустимой концентрации опасных веществ в воздухе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог в Екатеринбурге

Пробы отобрали вечером 24 сентября на улицах Вильгельма де Геннина, Раевского и Татищева. В них обнаружили превышение ПДК взвешенных частиц РМ10 в 1,2 и 1,9 раза, а также взвешенных частиц РМ2,5 в 1,6 и 1,1 раза.

Отбор проб ведут четыре раза в сутки, отметили в ведомстве. Обращений в больницы из-за задымления в Екатеринбурге пока не поступало.