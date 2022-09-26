Петропавловск-Камчатский, , 06:11 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов из-за частичной мобилизации отменил отпуска краевых руководителей. Глава региона настоятельно рекомендовал принять аналогичные решения на муниципальном уровне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Отпуск Цитата из мф Каникулы в «Простоквашино». реж.Владимир Попов. 1980. СССР

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Он отметил, что в условиях частичной мобилизации работа органов власти должна быть усилена и вестись более ответственно для обеспечения социально-экономического развития края и вклада в безопасность страны.

«В этой связи я принял решение о приостановке отпусков всех краевых руководителей. На сегодня возвращаются в регион те, кто успели выехать. С аналогичной просьбой я обращаюсь к главам муниципальных образований: отпуска местных руководителей также должны быть приостановлены. Нам нужно быть готовыми к четкому реагированию на те задачи, которые ставятся нам Верховным главнокомандующим, президентом РФ Владимиром Путиным», — сказал Солодов.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Камчатки, которые были мобилизованы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, выдали боевое оружие.