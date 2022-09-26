Якутск, 26 сентября, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Первый заместитель руководителя министерства здравоохранения Якутии Роман Савин задержан по подозрению в превышении полномочий. Следствие считает, что по его инициативе для республики приобрели кислородные станции по завышенным ценам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по республике.

Чиновник

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«Установлено, что он запрашивал коммерческие предложения на поставку медицинского оборудования у аффилированных организаций. Фактически лоббировались интересы организаций, осуществляющих поставки оборудования по завышенным ценам», — отметили в ведомстве.

Стоимость кислородных станций, по оценкам правоохранителей, была завышена более, чем на 150 млн рублей. За их поставку из бюджета заплатили 620 млн. рублей. Всего республике получила 18 станций. Возбуждено уголовное дело за злоупотребление служебным положением по статье 285 УК РФ. В здании минздрава проведены обыски. По информации ИА SakhaDay, первый заместитель министра по решению суда отправлен под домашний арест.

Как сообщало ИА REGNUM, исполнителю контракта по поставке крупных кислородных станций ООО «Диомед» в ноябре 2021 года перечислили более 620 млн рублей. Условия соглашения поставщик обещал выполнить 15 февраля, но поставки задержались.