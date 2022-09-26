Екатеринбург, 26 сентября, 2022, 06:07 — ИА Регнум. В Свердловской области с 24 сентября сильно похолодало. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Морозы

Если ранее столбик термометра поднимался до +20 градусов и выше, то утром 26 сентября в Екатеринбурге и окрестностях он достигал порядка +2 градусов. В течение дня похолодание продолжится. А 27 сентября жителям региона обещают минусовые температуры.

На этом фоне 25–26 сентября в Свердловской области идут сильные дожди. Сотрудники ГИБДД уже предупредили автомобилистов и пешеходов о вероятном гололёде.