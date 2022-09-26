Гонконг, Китай, , 06:08 — REGNUM Трёхдневный карантин для людей, пребывающих из-за границы, снят руководством Гонконга, сообщает 26 сентября местное правительство. Карантин отменён впервые за два с половиной года.

Гонконг

На иностранцев и граждан Китая, вернувшихся из-за рубежа, распространяется при этом требование о вакцинации от коронавируса. Остаётся также рекомендация первые три дня избегать мест скопления людей и первую неделю — находиться в режиме самонаблюдения и тестирования на COVID-19.

От въезжающих больше не требуют отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного за двое суток до вылета: можно пройти экспресс-тестирование за сутки до отправки в Гонконг. В аэропорту они должны будут пройти ПЦР-тест, но в любом случае смогут отправиться к месту жительства, не дожидаясь результата.

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