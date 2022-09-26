Магадан, 26 сентября, 2022, 06:02 — ИА Регнум. В Магадане торжественно открыли стелу «Город трудовой доблести».

Телеграм-канал Сергея Носова Стела в Магадане

«Рядом со стелой сделан полукруглый пилон с фотографиями и фактами о вкладе колымчан в Победу в годы Великой Отечественной войны. Специально были отобрано 15 реальных фото, но в них вся история тысяч колымчан, которые трудились в тылу и тем самым приближали Победу. Мы помним их подвиг», — сообщил в телеграм-канале губернатор Сергей Носов.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв передал Киселёвску почетный знак региона «Город трудовой доблести и воинской славы».