Новосибирск, 26 сентября, 2022, 05:49 — ИА Регнум. Прошедшие референдумы и их в целом предсказуемые результаты повлияют на изменение внутриполитической ситуации в России. Такое мнение высказал новосибирский политолог Сергей Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Но более в среднесрочной, нежели в краткосрочной перспективе, — подчеркнул он. — Полная оценка произошедшему будет дана уже по окончании спецоперации, когда прояснятся и политические результаты. Мнения различных страт российского общества относительно произошедшего события позволят прояснить специальные социологические исследования».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Донецкой и Луганской Народных Республиках, на освобождённых территориях Запорожской и Херсонской областей 23 сентября стартовали референдумы о воссоединении с Россией. Голосование продлится до 27 сентября включительно. 21 сентября президент РФ Владимир Путин в своём телеобращении заявил, что Россия поддержит решение жителей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей об их будущем, которое они примут на референдумах.