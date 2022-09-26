Петропавловск-Камчатский, , 05:47 — REGNUM Жители Камчатки получают сообщения, в которых им предлагают за определённую сумму откупиться от участия в специальной военной операции в защиту Донбасса и не попасть в ряды военнослужащих по частичной мобилизации. Данная информация распространяется мошенниками, заявили в краевом правительстве.

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это мошенники! Жителей региона просят не поддаваться панике, изучить нормативно-правовые документы», — сообщили к правительстве Камчатки.

Жителям региона настоятельно рекомендовали при возникновении вопросов по частичной мобилизации обращаться на телефон горячей линии.

Как сообщало ИА REGNUM, из Александровск-Сахалинского по частичной мобилизации для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса призвали внука Героя Советского Союза Леонида Смирных.