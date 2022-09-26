Оттава, 26 сентября, 2022, 05:53 — ИА Регнум. Спецоперация проводится ВС РФ на территории б. УССР в целях демилитаризации и денацификации, заявил в эфире канала CTV российский посол в Канаде Олег Степанов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

Ведущий, очевидно, рассчитывал, что дипломат негативно выскажется по поводу СВО и предложит Москве остановить спецоперацию, однако посол сказал, что не станет отделять себя ни от своей страны, ни от своей армии. Тем более что Россия «делает то, что правильно».

Степанов напомнил, что спецоперация проводится для защиты жителей Донбасса «и тех, кто не хочет себя ассоциировать» с бандеровским нацистским режимом. СВО проводится для «демилитаризации и денацификации» территории б. УССР.